Bergamo, la protesta dei ristoratori vestiti di nero: "Siamo a terra" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Bergamo, 28 ottobre 2020 - protesta questa mattina sul Sentierone di Bergamo una cinquantina di imprenditori del comparto ristorazione e bar , vestiti di nero simbolicamente a lutto , hanno ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 28 ottobre 2020), 28 ottobre 2020 -questa mattina sul Sentierone diuna cinquantina di imprenditori del comparto ristorazione e bar ,disimbolicamente a lutto , hanno ...

Bergamo, la protesta dei ristoratori vestiti di nero: "Siamo a terra"

Manifestazione sul Sentierone. Beltrami (Fipe): "Siamo responsabili ma subiamo da mesi la definizione di attività non essenziali" ...

