Beppe Grillo, il furbetto del roof garden (Di mercoledì 28 ottobre 2020) A pochi giorni dal dpcm che chiude locali e ristoranti dalle 18 ma non gli alberghi, il Fondatore, il teorico del Vaffa, il cultore dell’“Onestà! Onestà! Onestà!”, rilancia sul suo canale facebook (appena 2 milioni di follower) l’offerta del suo amico albergatore dell’hotel Forum di Roma: “Cena sul roof garden Restaurant con menù degustazione di 3 portate a scelta al costo di 90 euro e CAMERA INCLUSA”. La trovata dell’albergatore, sposata in toto dal comico-politico che ha fatto del Forum la sua terra d’elezione nella Capitale, a pochi passi dal Colosseo, incarna diverse qualità del connazionale che sa arrangiarsi come può nei momenti di difficoltà, l’arte del sopravvivere, l’inventiva degli imprenditori fai da te.Volendo essere colti, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) A pochi giorni dal dpcm che chiude locali e ristoranti dalle 18 ma non gli alberghi, il Fondatore, il teorico del Vaffa, il cultore dell’“Onestà! Onestà! Onestà!”, rilancia sul suo canale facebook (appena 2 milioni di follower) l’offerta del suo amico albergatore dell’hotel Forum di Roma: “Cena sulRestaurant con menù degustazione di 3 portate a scelta al costo di 90 euro e CAMERA INCLUSA”. La trovata dell’albergatore, sposata in toto dal comico-politico che ha fatto del Forum la sua terra d’elezione nella Capitale, a pochi passi dal Colosseo, incarna diverse qualità del connazionale che sa arrangiarsi come può nei momenti di difficoltà, l’arte del sopravvivere, l’inventiva degli imprenditori fai da te.Volendo essere colti, ...

beppe_grillo : Un team di ricercatori in Germania ha sviluppato un farmaco in grado di distruggere le proteine associate alla cres… - beppe_grillo : Nel 2019, 476.000 neonati sono morti a causa dell'inquinamento atmosferico. 7 milioni sono invece i morti in tutto… - beppe_grillo : Nonostante la pandemia, le vendite di veicoli elettrici sono aumentate, proprio quando sono entrati in vigore gli s… - kisimaio : RT @kisimaio: Un nuovo farmaco distrugge il cancro nei primi test di laboratorio - PietroSalvatori : RT @HuffPostItalia: Beppe Grillo, il furbetto del roof garden -

Ultime Notizie dalla rete : Beppe Grillo La Settimana del Blog #133 | Il Blog di Beppe Grillo Blog di Beppe Grillo Beppe Grillo, il furbetto del roof garden

Ma stiamo parlando di Grillo al cospetto di un controverso provvedimento di Conte, il premier fortissimamente voluto e fortissimamente blindato dal Fondatore. Se non è uno sgarbo politico, di sicuro ...

M5S, online il 'libretto rosso' di Casaleggio: le risposte alle 'Faq' dei militanti

Il libretto rosso di Davide Casaleggio si intitola "Movimento 5 Stelle. Verità e false credenze" ed è andato online questa mattina sul Blog delle Stelle: nei fatti è un altro tentativo di segnare il ...

Ma stiamo parlando di Grillo al cospetto di un controverso provvedimento di Conte, il premier fortissimamente voluto e fortissimamente blindato dal Fondatore. Se non è uno sgarbo politico, di sicuro ...Il libretto rosso di Davide Casaleggio si intitola "Movimento 5 Stelle. Verità e false credenze" ed è andato online questa mattina sul Blog delle Stelle: nei fatti è un altro tentativo di segnare il ...