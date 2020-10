Benzema nell’Olimpo con Messi | Cristiano Ronaldo e Raul | il record in Champions League

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Una sua rete ha contribuito all'evitare una brutta figura al Real Madrid nella sfida dicontro il Borussia M'Gladbach. Karimsi conferma bomber di razza e con il gol in Coppa entra di diritto nell'Olimpo dei grandi, in compagnia di Lionelincaption id="attachment 809282" align="alignnone" width="575"(getty images)/captionIl centravanti blancos, grazie alla rete contro il Borussia M'Gladbach ha messo a segno un importanteche lo porta ad essere uno dei centravanti ad avere segnato a più squadre in tutta la. La squadra tedesca, infatti, come ricorda Opta, ...