Benevento-Empoli in tv: data, orario e diretta streaming terzo turno Coppa Italia 2020/2021 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Benevento-Empoli è una sfida valida per il terzo turno della Coppa Italia 2020/2021: ecco le informazioni sulla diretta tv e streaming della sfida e su data e orario per seguirla live. Alla stadio Vigorito si fronteggeranno i sanniti, che giocheranno per la prima volta all’interno della competizione e i toscani, che hanno rifilato un 2-1 al Renate all’interno del secondo turno. La vincente sfiderà al quarto turno la vincente di Brescia-Perugia. Calcio d’inizio fissato per le ore 16:00 di mercoledì 28 ottobre, diretta tv non prevista e di conseguenza neanche la trasmissione in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020)è una sfida valida per ildella: ecco le informazioni sullatv edella sfida e super seguirla live. Alla stadio Vigorito si fronteggeranno i sanniti, che giocheranno per la prima volta all’interno della competizione e i toscani, che hanno rifilato un 2-1 al Renate all’interno del secondo. La vincente sfiderà al quartola vincente di Brescia-Perugia. Calcio d’inizio fissato per le ore 16:00 di mercoledì 28 ottobre,tv non prevista e di conseguenza neanche la trasmissione in ...

sportface2016 : #CoppaItalia Benevento-Empoli in tv: data, orario e diretta streaming terzo turno - NBC_SN91 : Benevento vs Empoli >>> - crocodilotips : ?? 12:00 ???? Copa da Italia ? Benevento x Empoli ?? Dupla chance no Empoli ? Odd: 1,90 - NapoliOnly : Parte la Coppa per gli Stregoni! #Benevento #sanniti #stregoni #CoppaItalia #TimCup #BeneventoEmpoli #Inzaghi… - TV7Benevento : COPPA ITALIA BENEVENTO-EMPOLI: I CONVOCATI... -