Beautiful | Una vita e Il segreto | anticipazioni 28 ottobre

anticipazioni e trame di Beautiful, Una vita e Il segreto di oggi, mercoledì 28 ottobre 2020: Thomas è in coma, ma tutta la famiglia Logan è preoccupata pere Brooke: temono possa essere accusa di tentato omicidio. In seguito alle intromissioni di Ursula e Genoveva, Marcia è costretta a rivelare a Felipe il suo doloroso passato di schiavitù. Dopo una pesante discussione col sindaco Godoy, Don Filiberto viene aggredito da alcuni

