BEAUTIFUL | anticipazioni puntata 29 ottobre | FLO ha una visita in prigione…

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)di giovedì 292020: Dopo che Liam le ha confidato che spera che Thomas sopravviva per poterlo uccidere lui stesso, Brooke continua a giurare a Ridge di non aver ferito Thomas intenzionalmente. Interrogata dal patrigno, Hope ammette che la madre ha frainteso una situazione che non era pericolosa per lei. La giovane Logan ritiene che Thomas avesse finalmente compreso l’entità delle sue azioni.Leggi anche: Uomini e donne,: VALENTINA e AURORA, che succede?Shauna faa Flo in carcere: purtroppo non ha ancora sufficienti soldi per pagare la cauzione per farla uscire di prigione in attesa di un processo. Eric e Quinn attendono notizie dall’ospedale su Thomas. Lo stilista si rammarica di aver accolto le Fulton ...