Bayside School: il ritorno di Zack e Kelly nel trailer del reboot (VIDEO) (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il reboot di Saved by the bell, Bayside School in italiano, sta arrivando e il nuovo trailer mostra il ritorno di due personaggi molto amati nella serie originale: Zack Morris e Kelly Kapowski. Le avventure degli studenti della Bayside School stanno per tornare in Saved By The Bell, il prossimo 23 novembre sulla piattaforma Peacock di di NBC Universal, e nel trailer vediamo il ritorno di due personaggi storici, Zack Morris e Kelly Kapowski interpretati rispettivamente da Mark-Paul Gosselaar e Tiffani Thiessen. Il trailer di Saved by the Bell è molto nostalgico e parla direttamente ai fan della serie originale di fine anni'80 e inizio anni'90. ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ildi Saved by the bell,in italiano, sta arrivando e il nuovomostra ildi due personaggi molto amati nella serie originale:Morris eKapowski. Le avventure degli studenti dellastanno per tornare in Saved By The Bell, il prossimo 23 novembre sulla piattaforma Peacock di di NBC Universal, e nelvediamo ildi due personaggi storici,Morris eKapowski interpretati rispettivamente da Mark-Paul Gosselaar e Tiffani Thiessen. Ildi Saved by the Bell è molto nostalgico e parla direttamente ai fan della serie originale di fine anni'80 e inizio anni'90. ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Bayside School: il ritorno di Zack e Kelly nel trailer del reboot (VIDEO) - DeliriaJo : È in arrivo il reboot/sequel di 'Bayside School' (= 'Saved by the bell') una delle serie con cui sono cresciuta ...… - sonomusicgroup : 'Bayside School', guarda il trailer del reboot: La vecchia banda di Bayside School è tornata! E il trailer offre un… - ughinicola : Sfondi de #ilcollegio letteralmente copiati da Bayside School #ilcollegio5 #SavedByTheBell - POPCORNTVit : Bayside School, il trailer del reboot: ecco come sono diventati Zack e Kelly -

Ultime Notizie dalla rete : Bayside School Torna Bayside School, qui il trailer della serie revival Wired.it Torna Bayside School, qui il trailer della serie revival

Dopo 27 anni dalla sua conclusione, ecco la versione rinnovata del mitico telefilm dei ’90 Bayside School, che coinvolge vecchi protagonisti come Zack, Jessie e A.C. e introduce anche una nuova genera ...

Bayside School: nuovo trailer con Zack e Kelly

Peacock, servizio di streaming NBCUniversal, ha pubblicato un nuovo trailer per il revival di Bayside School (Saved By The Bell), serie trasmessa in Italia ...

Dopo 27 anni dalla sua conclusione, ecco la versione rinnovata del mitico telefilm dei ’90 Bayside School, che coinvolge vecchi protagonisti come Zack, Jessie e A.C. e introduce anche una nuova genera ...Peacock, servizio di streaming NBCUniversal, ha pubblicato un nuovo trailer per il revival di Bayside School (Saved By The Bell), serie trasmessa in Italia ...