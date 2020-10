“Basta star bianche per fare beneficienza, è discriminazione”: nuova follia politically correct (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Londra, 28 ott – Le celebrità bianche non verranno più inviate nei Paesi africani per realizzare film promozionali di raccolta fondi per l’organizzazione benefica Comic Relief. L’ente, infatti, ha deciso di smetterla con tale pratica perché perpetuerebbe lo stereotipo del bianco come “salvatore”. E dire che noi credevamo che ogni aiuto fosse importante … Il marketing dei “bianchi” Comic Relief è stata fondata nel 1985 dallo scrittore Richard Curtis e dal comico Lenny Henry, e oggi ha annunciato che non mostrerà più immagini di bambini affamati e malattie per ritrarre il continente africano, bensì assumerà invece registi e fotografi locali per girare gli appelli a donare per la causa. La mossa ovviamente non è spontanea ma arriva dopo crescenti critiche ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Londra, 28 ott – Le celebritànon verranno più inviate nei Paesi africani per realizzare film promozionali di raccolta fondi per l’organizzazione benefica Comic Relief. L’ente, infatti, ha deciso di smetterla con tale pratica perché perpetuerebbe lo stereotipo del bianco come “salvatore”. E dire che noi credevamo che ogni aiuto fosse importante … Il marketing dei “bianchi” Comic Relief è stata fondata nel 1985 dallo scrittore Richard Curtis e dal comico Lenny Henry, e oggi ha annunciato che non mostrerà più immagini di bambini affamati e malattie per ritrarre il continente africano, bensì assumerà invece registi e fotografi locali per girare gli appelli a donare per la causa. La mossa ovviamente non è spontanea ma arriva dopo crescenti critiche ...

