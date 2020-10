Basket | Eurolega 2020 2021 | Zenit-Panathinaikos rinviata per Coronavirus

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) La sesta giornata dell’non potrà proporre lo scontro traSan Pietroburgo eAtene, a causa dell’emergenza. La società greca ha difatti richiesto e ottenuto il rinvio del match, originariamente previsto per giovedì 29 ottobre, a causa della legislazione locale: quarantena per l’intero organico, dopo l’individuazione di un caso dinel team, al fine di evitare pericolosi focolai. La pandemia mette nuovamente un brusco freno agli eventi internazionali.

