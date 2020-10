Basket | Eurocup 2020 2021 | Venezia batte il Bahcesehir all’overtime | Brescia sconfitta da Boulogne

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’Umana Reyertrova un successo importante contro ilIstanbul nella gara valevole per la quinta giornata del gruppo A dell’. Al Taliercio la squadra veneta si impone con il punteggio di 88-82 all’overtime, dopo un match parecchio equilibrato che ha visto le squadre molto vicine nel punteggio per tutto il tempo regolamentare. Nell’ultimo quartosembra poterla vincere, ma all’ultimo arriva il pari dei turchi, che si guadagnano così i supplementari. Non c’è storia però negli ultimi 5 minuti, con i padroni di casa che riescono a portare a casa il successo. Nell’altro incontro del mercoledì sera arriva ladella Germani, che ...