Bari, sale l’entusiasmo: cosa è cambiato? (Di mercoledì 28 ottobre 2020) (Credits: sscalcioBari.it)Il Bari è in un buon momento. Candidata sicuramente come favorita per la vittoria del Girone C, la squadra di Auteri si gode l’ottima vittoria per 4-1 in rimonta sul Catania e si conferma una delle squadre più in forma del campionato. Il successo del San Nicola ha fatto riflettere sotto molti punti di vista, soprattutto guardando a quella che è stata la stagione passata. È emerso un certo virtuosismo in fase offensiva, che coinvolge tutto l’organico e che punta sempre ad arrivare in porta. Quello che però ha cambiato la partita va sicuramente ricercato nell’intelligenza dei cambi di Auteri nel corso del secondo tempo: gli ingressi di Montalto e Citro hanno sicuramente dato una spinta in più ai biancorossi. Dalla mancanza di alternative ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) (Credits: sscalcio.it)Ilè in un buon momento. Candidata sicuramente come favorita per la vittoria del Girone C, la squadra di Auteri si gode l’ottima vittoria per 4-1 in rimonta sul Catania e si conferma una delle squadre più in forma del campionato. Il successo del San Nicola ha fatto riflettere sotto molti punti di vista, soprattutto guardando a quella che è stata la stagione passata. È emerso un certo virtuosismo in fase offensiva, che coinvolge tutto l’organico e che punta sempre ad arrivare in porta. Quello che però hala partita va sicuramente ricercato nell’intelligenza dei cambi di Auteri nel corso del secondo tempo: gli ingressi di Montalto e Citro hanno sicuramente dato una spinta in più ai biancorossi. Dalla mancanza di alternative ...

Questo ha inciso e ha portato il Bari al successo in una partita che era tutta in salita. Ecco perché quest’anno la panchina lunga e la ricchezza di alternative rendono la squadra di Auteri come la ...

