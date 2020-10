Ballando | Milly Carlucci parla dopo il malore di Marco De Angelis | torna Samuel Peron

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Non finiscono gli imprevisti perCon le Stelle., ancora una volta, si è trovata alle prese con un problema da risolvere per la sua trasmissione. I balleriniDee Lucrezia Lando sono infatti stati colpiti da unle parole di Vittoria Schisano, compagna di ballo diDenello show, è stata proprioa prendere in mano la situazione e a spiegare al pubblico quanto sta accadendo ad alcuni dei concorrenti. Imprevisti che arrivanolo stop aa causa del Coronavirus, l’operazione di Raimondo Todaro e l’infortunio di Elisa Isoardi: Settimana ...

Non finiscono gli imprevisti per Ballando Con le Stelle. Milly Carlucci, ancora una volta, si è trovata alle prese con un problema da risolvere per la sua trasmissione. I ballerini Marco De ...Non c’è pace a Ballando con le Stelle. Dopo Marco De Angelis, anche Lucrezia Lando è stata colpita da intossicazione alimentare. Ad informare i telespettatori della faccenda ci ha pensato la padrona ...