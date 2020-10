Ballando, dramma dopo la diretta. "Febbre alta, non parla". Vittoria Schisano, precipita tutto? "Se le cose si mettono male..." (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Edizione maledetta per Ballando con le stelle. L'annuncio arriva dall'attrice Vittoria Schisano: il suo insegnante e partner Marco De Angelis "sta male, ha Febbre alta e non riesce a parlare". Un brivido lungo la schiena di Milly Carlucci e di Raiuno: altro caso di coronavirus nel talent vip del sabato sera? Fortunatamente, spiega la Schisano, entrambi si sono sottoposti a tampone e l'esito, almeno per il momento, è negativo. Per De Angelis si tratterebbe di una importante intossicazione alimentare. Le condizioni del ballerino si sono aggravate rapidamente subito dopo l'esibizione dello scorso sabato: De Angelis non riusciva a respirare e da lì la decisione di fare il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Edizionedetta percon le stelle. L'annuncio arriva dall'attrice: il suo insegnante e partner Marco De Angelis "sta, hae non riesce are". Un brivido lungo la schiena di Milly Carlucci e di Raiuno: altro caso di coronavirus nel talent vip del sabato sera? Fortunatamente, spiega la, entrambi si sono sottoposti a tampone e l'esito, almeno per il momento, è negativo. Per De Angelis si tratterebbe di una importante intossicazione alimentare. Le condizioni del ballerino si sono aggravate rapidamente subitol'esibizione dello scorso sabato: De Angelis non riusciva a respirare e da lì la decisione di fare il ...

infoitcultura : Dramma per Elisa Isoardi prima di Ballando con le stelle - infoitcultura : Elisa Isoardi sta male | Dramma a Ballando con le stelle | 'Caviglia a pezzi' - geppy2911 : Ballando con le stelle, 'caviglia a pezzi': dramma per Elisa Isoardi: la... - robertoanversa : veramente queste rivelazioni intime ci arricchiscono? Per me impoveriscono chi le ha vissute che le usa per avere a… - msn_italia : Ballando con le Stelle, il dramma di Rosalinda Celentano -

Ultime Notizie dalla rete : Ballando dramma Ballando con le Stelle, dramma per Alessandra Mussolini: cade di faccia, corsa in ospedale Liberoquotidiano.it Lory Del Santo, dramma a Storie Italiane: “Non potevo difendermi”

Storie Italiane, Lory Del Santo sulla violenza subita: "Non avevo armi per difendermi" Sempre molto attenti affinché il pubblico di Rai1 si indigni e ...

Ballando con le Stelle: il dramma di Toretto

Daniele Scardina si è cimentato in una nuova fantastica esperienza, quella di Ballando con le Stelle. Il pugile per la prima volta ha mostrato il ...

Storie Italiane, Lory Del Santo sulla violenza subita: "Non avevo armi per difendermi" Sempre molto attenti affinché il pubblico di Rai1 si indigni e ...Daniele Scardina si è cimentato in una nuova fantastica esperienza, quella di Ballando con le Stelle. Il pugile per la prima volta ha mostrato il ...