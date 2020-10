Ballando con le Stelle, i ballerini Marco De Angelis e Lucrezia Lando sono fidanzati. A tradirli i sintomi di un sospetto (e poi smentito) caso Covid (Di mercoledì 28 ottobre 2020) BalLando con le Stelle, Marco De Angelis e Lucrezia Lando stanno insieme La “Notizia” nella notizia. Si è detto che il ballerino di BalLando con le Stelle Marco De Angelis “sta male, ha febbre alta e non riesce a parlare”. A rivelarlo è stata la sua “partner” di ballo Vittoria Schisano che si è affrettata a precisare che non si tratta di infezione da Covid ma di una banalissima intossicazione alimentare. ConsoLando in questo modo la produzione del dance show che già temeva l’ennesimo allarme contagio. Fin qui tutto bene, ma non è tutto. La notizia dell’indisposizione ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 ottobre 2020)con leDestanno insieme La “Notizia” nella notizia. Si è detto che il ballerino dicon leDe“sta male, ha febbre alta e non riesce a parlare”. A rivelarlo è stata la sua “partner” di ballo Vittoria Schisano che si è affrettata a precisare che non si tratta di infezione dama di una banalissima intossicazione alimentare. Consoin questo modo la produzione del dance show che già temeva l’ennesimo allarme contagio. Fin qui tutto bene, ma non è tutto. La notizia dell’indisposizione ...

