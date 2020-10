Avella, altri 34 casi positivi al Covid: il sindaco Biancardi invoca la zona rossa (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvella (Av) – Nella notte sono stati comunicati dal BIOGEM di Ariano Irpino, altri 34 casi di Covid-19, nel comune di Avella. Attualmente il comune guidato da Domenico Biancardi fa registrare 130 soggetti positivi. A questi vanno aggiunti altri 10 positivi comunicati da laboratori privati. Biancardi continua il dialogo con Regione e Asl di Avellino per valutare costantemente la situazione. Non è escluso che l’ente di Palazzo Santa Lucia possa dichiarare la zona rossa per il comune del mandamento. Avella, Biancardi vara la chiusura totale dal 23 ottobre al 2 novembre L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Nella notte sono stati comunicati dal BIOGEM di Ariano Irpino,34di-19, nel comune di. Attualmente il comune guidato da Domenicofa registrare 130 soggetti. A questi vanno aggiunti10comunicati da laboratori privati.continua il dialogo con Regione e Asl di Avellino per valutare costantemente la situazione. Non è escluso che l’ente di Palazzo Santa Lucia possa dichiarare laper il comune del mandamento.vara la chiusura totale dal 23 ottobre al 2 novembre L'articolo proviene da ...

Situazione apparentemente fuori controllo ad Avella, dove c'è un costante aumento dei contagi. C'è il rischio serio di "una nuova Ariano", pertanto il sindaco Domenico Biancardi lancia diversi appelli ...

Situazione apparentemente fuori controllo ad Avella, dove c'è un costante aumento dei contagi. C'è il rischio serio di "una nuova Ariano", pertanto il sindaco Domenico Biancardi lancia diversi appelli ...