Autostrade, da Cdp nessun premio ai Benetton. Definita l’ultima offerta, senza rilanci economici per il concessionario (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Non c’è più trippa per gatti, e questo l’hanno capito pure gli investitori che ieri sono stati molto prudenti sul titolo di Atlantia (-2,36%). La Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) si avvia infatti a confermare l’offerta già fatta per Autostrade per l’Italia (Aspi), condizionata alla due diligence. Non ci sarebbero, in sostanza, rilanci nella proposta presentata la scorsa settimana alla holding controllata dai Benetton per acquisire l’88,06% della concessionaria autostradale che gestisce buona parte della rete in Italia. Questo per lo meno era l’orientamento che emergeva a tarda sera dal Consiglio di amministrazione della Spa controllata dal Tesoro riunito nel pomeriggio. Secondo quanto riferito da Radiocor, la società presieduta da Giovanni Gorno Tempini ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Non c’è più trippa per gatti, e questo l’hanno capito pure gli investitori che ieri sono stati molto prudenti sul titolo di Atlantia (-2,36%). La Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) si avvia infatti a confermare l’già fatta perper l’Italia (Aspi), condizionata alla due diligence. Non ci sarebbero, in sostanza,nella proposta presentata la scorsa settimana alla holding controllata daiper acquisire l’88,06% della concessionaria autostradale che gestisce buona parte della rete in Italia. Questo per lo meno era l’orientamento che emergeva a tarda sera dal Consiglio di amministrazione della Spa controllata dal Tesoro riunito nel pomeriggio. Secondo quanto riferito da Radiocor, la società presieduta da Giovanni Gorno Tempini ...

bendellavedova : Conte, Gualtieri, De Micheli: potete spiegare perché in momento come questo Cdp usi 3/4 Mld per comprare il 40% di… - bendellavedova : Gestione caso #Autostrade si sta arenando, come previsto, nel passaggio dai proclami del M5S alla realtà dello stat… - repubblica : Autostrade, da Cdp proposta dettagliata ad Atlantia con i fondi. Possibile salire subito al 100% - fabiotagliavia : RT @bendellavedova: Conte, Gualtieri, De Micheli: potete spiegare perché in momento come questo Cdp usi 3/4 Mld per comprare il 40% di Auto… - Max_Alle : RT @bendellavedova: Conte, Gualtieri, De Micheli: potete spiegare perché in momento come questo Cdp usi 3/4 Mld per comprare il 40% di Auto… -