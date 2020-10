Autostrade, Cassa depositi e prestiti: ok offerta dettagliata. Conferma forchetta prezzo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) l Consiglio d'Amministrazione di Cassa depositi e prestiti ha dato il via libera a Cdp Equity per la presentazione di un'offerta dettagliata per l'acquisizione dell'88,06% di Autostrade per l'Italia detenuto da Atlantia, co relativa proposta di accordo (Memorandum of Understanding) volto a identificare i principali termini e condizioni relativi all'operazione Leggi su firenzepost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) l Consiglio d'Amministrazione diha dato il via libera a Cdp Equity per la presentazione di un'per l'acquisizione dell'88,06% diper l'Italia detenuto da Atlantia, co relativa proposta di accordo (Memorandum of Understanding) volto a identificare i principali termini e condizioni relativi all'operazione

