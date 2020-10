Auto elettriche, l’Acea lancia l’allarme: “Pochi punti di ricarica in Europa” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) In Europa ci sono meno punti di ricarica per Auto elettriche di quelli che servirebbero. Pare quasi scontato dirlo, visto che l’era della mobilità elettrificata è già iniziata, ma la situazione delle infrastrutture europee è molto poco soddifacente. Ad affermarlo è la seconda edizione del report “Making the Transition to Zero Emission Mobility” curato dall’Acea, ovvero l’associazione continentale dei costruttori. In particolare, si legge nella ricerca, all’aumento del 110% delle vendite di Auto elettriche negli ultimi tre anni ha corrisposto una crescita dei punti di ricarica solo del 58%, per un totale di quasi 200 mila. Chiaramente insufficienti per tenere il passo del trend in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) In Europa ci sono menodiperdi quelli che servirebbero. Pare quasi scontato dirlo, visto che l’era della mobilità elettrificata è già iniziata, ma la situazione delle infrastrutture europee è molto poco soddifacente. Ad affermarlo è la seconda edizione del report “Making the Transition to Zero Emission Mobility” curato dall’Acea, ovvero l’associazione continentale dei costruttori. In particolare, si legge nella ricerca, all’aumento del 110% delle vendite dinegli ultimi tre anni ha corrisposto una crescita deidisolo del 58%, per un totale di quasi 200 mila. Chiaramente insufficienti per tenere il passo del trend in ...

beppe_grillo : Nonostante la pandemia, le vendite di veicoli elettrici sono aumentate, proprio quando sono entrati in vigore gli s… - HDmotori : RT @HDmotori: Polestar, Geely costruirà una nuova fabbrica in Cina: servirà per la Precept? - Asgard_Hydra : Volkswagen ID.3: oltre 14 mila auto già consegnate in Europa - Asgard_Hydra : IONITY: in Italia salgono a 13 le stazioni operative - EnergiaOltre : I marchi cinesi di #autoelettriche sono destinati a sfidare #Tesla e le altre case occidentali al di fuori della… -

Ultime Notizie dalla rete : Auto elettriche Auto elettriche: la classifica per autonomia, potenza e prezzo La Gazzetta dello Sport Ricaricare l'auto elettrica nel tempo di un pieno

Inoltre, ai margini dei blocchi di fosforene gli ioni litio tendono a saldarsi al fosforo, chiudendo i canali di scorrimento. La soluzione potrebbe arrivare da una nuova tecnologia che integra le attu ...

Cura dimagrante per l'auto: ecco le idee di Jaguar Land Rover

Fra batterie, doppi motori (elettrici e benzina/diesel) e sistemi multimediali sempre più invasive le nuove auto, soprattutto inbride, hanno un nuovo micidiale nemico: il peso. Ecco quindi l'uso di ...

Inoltre, ai margini dei blocchi di fosforene gli ioni litio tendono a saldarsi al fosforo, chiudendo i canali di scorrimento. La soluzione potrebbe arrivare da una nuova tecnologia che integra le attu ...Fra batterie, doppi motori (elettrici e benzina/diesel) e sistemi multimediali sempre più invasive le nuove auto, soprattutto inbride, hanno un nuovo micidiale nemico: il peso. Ecco quindi l'uso di ...