Aung San Suu Kyi porta al voto Myanmar | suo avversario | il Covid

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)San Suu Kyi, leader de facto died ex icona globale dei diritti umani diventata però col tempo invisa ai circoli democratici e progressisti internazionali, voterà domattina in maniera anticipata per le elezioni generali dell'8 novembre a Napypyidaw, la capitale amministrativa birmana. Elezioni che tutti i partiti, tranne il suo, avrebbero voluto rimandare per la pandemia-19, ma non hanno potuto proprio per la volontà della leader. E' una tornata elettorale non benedetta da quell'aura di ritorno alla democrazia che aveva accompagnato la vittoria diSan Suu Kyi e della sua Lega nazionale per la democrazia nel 2015. Per quanto la leader - che per costituzione non può avere l'incarico formale di presidente - goda ancora di ampio sostegno nella popolazione, nel delicato ...