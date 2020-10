"Aumento dei contagi colpa della riapertura". Emiliano si fa beffa della Azzolina e chiude le scuole (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La Puglia chiude tutte le scuole, elementari, medie e superiori. Andando così contro il governo e la ministra Lucia Azzolina, grande sostenitrice delle lezioni in classe. Ad annunciare il drastico provvedimento è stato il governatore Michele Emiliano a SkyTg24: "Abbiamo dovuto prendere una decisione difficile, quella di sospendere la didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Nelle scuole primarie abbiamo numeri pesantissimi". Poi ha aggiunto che resteranno aperte, invece, le scuole per l'infanzia, dove la frequenza non è obbligatoria. Il presidente della Puglia ha giustificato così la sua scelta: "Abbiamo verificato che l'Aumento dei contagi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La Pugliatutte le, elementari, medie e superiori. Andando così contro il governo e la ministra Lucia, grande sostenitrice delle lezioni in classe. Ad annunciare il drastico provvedimento è stato il governatore Michelea SkyTg24: "Abbiamo dovuto prendere una decisione difficile, quella di sospendere la didattica in presenza in tutte ledi ogni ordine e grado. Nelleprimarie abbiamo numeri pesantissimi". Poi ha aggiunto che resteranno aperte, invece, leper l'infanzia, dove la frequenza non è obbligatoria. Il presidentePuglia ha giustificato così la sua scelta: "Abbiamo verificato che l'dei...

