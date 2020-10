Attilio Fontana: “Cucciolo di capriolo salvato, ha rischiato la vita” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Milano è fortemente provata dal numero sempre più altro di contagiati covid-19, con i pronto soccorso che iniziano ad essere in seria difficoltà. Così anche la Lombardia, con città colpite in modo più forte di altre. Il presidente della Regione Attilio Fontana, che deve fronteggiare questa situazione di grave crisi, ha postato una foto per aggiornare i suoi follower su un salvataggio, quello di un piccolo capriolo. “Cucciolo di capriolo salvato dagli agenti della Polizia provinciale del comune di Albino, a Bergamo. L’animale è stato salvato da una situazione di pericolo che sarebbe stata fatale per la sua vita, ripresosi dallo spavento è stato liberato nel bosco e si è ricongiunto al suo branco“. Molti i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Milano è fortemente provata dal numero sempre più altro di contagiati covid-19, con i pronto soccorso che iniziano ad essere in seria difficoltà. Così anche la Lombardia, con città colpite in modo più forte di altre. Il presidente della Regione, che deve fronteggiare questa situazione di grave crisi, ha postato una foto per aggiornare i suoi follower su un salvataggio, quello di un piccolo. “Cucciolo didagli agenti della Polizia provinciale del comune di Albino, a Bergamo. L’animale è statoda una situazione di pericolo che sarebbe stata fatale per la sua vita, ripresosi dallo spavento è stato liberato nel bosco e si è ricongiunto al suo branco“. Molti i ...

