Atti osceni e frasi a sfondo sessuale davanti alle suore | sotto le loro finestre al convento di Monza

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 28 ottobre 2020), quasi ogni sera. Un 71 andavalefingendo di stare al telefono con una donna. Alzava la voce e pronunciavavolgari a. Nel frattempo si masturbava. Ad assistere alla scena, per quasi due anni, duedi un istituto religioso di, che avevano denunciato tutto ai carabinieri. Trae morbose attenzioni Il 71enne, residente in città, dovrà rispettare il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dpersone offese. È quanto disposto dall’ordinanza di misura cautelare per il reato di stalking. Inf, nei confronti dellec’è stata una vera ...