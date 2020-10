Atalanta, Gomez: «Ilicic ha avuto il Coronavirus ed è caduto in depressione» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Papu Gomez spiega il momento di assenza di Josip Ilicic prolungato dalla scorsa stagione: le parole dell’argentino Papu Gomez ha parlato ai microfoni dell’emittente argentina Tyc Sports al termine della gara contro l’Ajax. Questa la confessione su Josip Ilicic che spiega il periodo di assenza dello sloveno. «Ilicic ha avuto il Coronavirus e ha sofferto molto, per questo è caduto in depressione: arriva un momento in cui la testa esplode. Ma ora Josip sta bene e lui è molto importante per noi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Papuspiega il momento di assenza di Josipprolungato dalla scorsa stagione: le parole dell’argentino Papuha parlato ai microfoni dell’emittente argentina Tyc Sports al termine della gara contro l’Ajax. Questa la confessione su Josipche spiega il periodo di assenza dello sloveno. «haile ha sofferto molto, per questo èin: arriva un momento in cui la testa esplode. Ma ora Josip sta bene e lui è molto importante per noi». Leggi su Calcionews24.com

