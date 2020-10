Assicurazione animali domestici | come si fa e quando conviene

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Chi hasa o dovrebbe sapere che è necessario prestare attenzione al loro comportamento, anche e soprattutto al di fuori delle mura domestiche. Pensiamo infatti ai casi di impreviste aggressioni da parte del proprio cane al suo simile o ad altro animale, oppure ancora ad uno o più passanti: non di rado dette aggressioni sono oggetto di notizie su quotidiani e tg, che fanno riflettere sullo scarso senso di responsabilità di alcuni padroni di. Ma la legge prevede la possibilità di stipulare unaanimale. Vediamo dunque cos’è utile ricordare in proposito, onde evitare eventuali esborsi non indifferenti, a titolo di risarcimento danni da aggressione.Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa ...