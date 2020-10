Assassin’s Creed: Netflix al lavoro su una serie live action a tema (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dopo l’incredibile successo della serie su The Witcher anche Assassin’s Creed diventerà un live action, dietro il progetto c’è Netflix Avevate voglia di un adattamento live action della serie videoludica dei sicari dalla Lama Celata? Sì? Ottime notizie per voi allora. Netflix e Ubisoft stanno attualmente collaborando su una serie di progetti diversi. La casa di Rayman Splinter Cell e Netflix hanno annunciato nelle ultime ore che stanno lavorando attivamente a una nuova serie live action che sfrutterà l’IP di Assassin’s Creed, ad oggi considerato come il franchise più ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dopo l’incredibile successo dellasu The Witcher anche Assassin’sdiventerà un, dietro il progetto c’èAvevate voglia di un adattamentodellavideoludica dei sicari dalla Lama Celata? Sì? Ottime notizie per voi allora.e Ubisoft stanno attualmente collaborando su unadi progetti diversi. La casa di Rayman Splinter Cell ehanno annunciato nelle ultime ore che stanno lavorando attivamente a una nuovache sfrutterà l’IP di Assassin’s, ad oggi considerato come il franchise più ...

marcorussodell3 : Assassin's Creed: la notizia che non ti aspetti! E il progetto non si ferma solo alla serie tv... #AssassinsCreed… - AlbertoMalpe : @ElBuffi82 Aspetta la serie di Assassin’s Creed - garrus368 : @Jennestudios A Ezio Auditore, de Assassin's creed 2 :3 - Notiziedi_it : Assassin’s Creed diventerà una serie live-action prodotta da Netflix - insta_rich : @Pelosaccio A questo punto mi aspetto un capolavoro elogiato anche nei secoli futuri ?? Nota positiva è per il mio p… -

Ultime Notizie dalla rete : Assassin’s Creed Anteprima Assassin’s Creed Syndicate, ci sarà anche un personaggio transgender Tom's Hardware