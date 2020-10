Aspi: Tci, '88% vale tra 11 e 12 mld' (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Abbiamo lavorato alla valutazione in modo estremamente dettagliato. Pensiamo che l'88% valga tra gli 11 e i 12 miliardi di euro. Prima della tragedia di Genova, l'investimento era valutato a 15 miliardi di euro. Ciò dimostra che l'annunciata modifica della normativa per le concessionarie autostradali ha già avuto un impatto sulla valutazione di Autostrade per l'Italia, e quindi anche sugli azionisti della holding Atlantia". Ad affermarlo è Jonathan Amouyal del fondo di investimento londinese Tci Investments in un'intervista alla 'Faz' in merito al dossier Aspi. Leggi su iltempo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Abbiamo lavorato alla valutazione in modo estremamente dettagliato. Pensiamo che l'88% valga tra gli 11 e i 12 miliardi di euro. Prima della tragedia di Genova, l'investimento era valutato a 15 miliardi di euro. Ciò dimostra che l'annunciata modifica della normativa per le concessionarie autostradali ha già avuto un impatto sulla valutazione di Autostrade per l'Italia, e quindi anche sugli azionisti della holding Atlantia". Ad affermarlo è Jonathan Amouyal del fondo di investimento londinese Tci Investments in un'intervista alla 'Faz' in merito al dossier

