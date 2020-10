Ascolti tv martedì 27 ottobre: Imma Tataranni, Il Collegio 5, Quo Vado (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ascolti tv martedì 27 ottobre 2020: auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 27 ottobre 2020? Su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata in replica di Imma Tataranni, su Rai 2 invece è partita la nuova stagione de Il Collegio, mentre su Canale 5 Checco Zalone ha intrattenuto gli italiani con Quo Vado. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv martedì 27 ottobre 2020? Di seguito tutti i dati. Ascolti tv 27 ottobre 2020, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera in aggiornamento Access prime time I dati ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 ottobre 2020)tv martedì 272020: auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 272020? Su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata in replica di, su Rai 2 invece è partita la nuova stagione de Il, mentre su Canale 5 Checco Zalone ha intrattenuto gli italiani con Quo. Ma chi ha totalizzato i maggioritv martedì 272020? Di seguito tutti i dati.tv 272020, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera in aggiornamento Access prime time I dati ...

ziaarsenico : RT @IBeefsquatch: @ziaarsenico @realtimetvit Niente Nozzy, le disperate che sposano i carcerati di mercoledì, non parliamo di interminabili… - IBeefsquatch : @ziaarsenico @realtimetvit Niente Nozzy, le disperate che sposano i carcerati di mercoledì, non parliamo di intermi… - Gnafaccio2 : RT @FloraPiachica: Rial taim dopo i pessimi ascolti rimette matrimonio a prima vista il martedì Trashoni 1 Rial taim 0 #90giorniperinnamor… - FloraPiachica : Rial taim dopo i pessimi ascolti rimette matrimonio a prima vista il martedì Trashoni 1 Rial taim 0 #90giorniperinnamorarsi - EnricoAndrighet : @marcocattaneo @lorepregliasco Ascolti questa super idea: supermercati aperti solo il lunedì dalle 19 alle 20. In q… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti martedì Coronavirus: effetti su equilibri e sicurezza globali, martedì Consiglio supremo Difesa affaritaliani.it