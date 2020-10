Ascolti tv, dati Auditel martedì 27: vince Imma Tataranni, esordio record per Il Collegio 5 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La replica dell’ultima puntata di ‘Imma Tataranni – Sostituto Procuratore‘ in onda su Rai1 ha conquistato gli Ascolti della prima serata di martedì 27 ottobre grazie a 3.499.000 telespettatori e al 15,31% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film ‘Quo Vado?‘ ha ottenuto 2.821.000 telespettatori pari al 12,15%, mentre l’esordio de ‘Il Collegio 5‘ su Rai2 ha totalizzato 2.520.000 telespettatori con l’11.58% di share. Su Italia 1 ‘Le Iene‘ hanno registrato 1.596.000 telespettatori e il 9,02% di share. Quanto ai talk del martedì sera è un sostanziale testa a testa quello tra ‘DiMartedì’ su La7, in leggero vantaggio con 1.270.000 telespettatori e il 5,21%, e ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La replica dell’ultima puntata di ‘– Sostituto Procuratore‘ in onda su Rai1 ha conquistato glidella prima serata di martedì 27 ottobre grazie a 3.499.000 telespettatori e al 15,31% di share.tv prime time Su Canale 5 il film ‘Quo Vado?‘ ha ottenuto 2.821.000 telespettatori pari al 12,15%, mentre l’de ‘Il5‘ su Rai2 ha totalizzato 2.520.000 telespettatori con l’11.58% di share. Su Italia 1 ‘Le Iene‘ hanno registrato 1.596.000 telespettatori e il 9,02% di share. Quanto ai talk del martedì sera è un sostanziale testa a testa quello tra ‘DiMartedì’ su La7, in leggero vantaggio con 1.270.000 telespettatori e il 5,21%, e ...

ziaximyn : RT @TwBeautiful: I dati aggiornati di share e ascolti di #twittamibeautiful (thanks to @AgoCannella) - italiaserait : Il collegio 5, ascolti tv: come sono andati i dati auditel e share del debutto - TwBeautiful : I dati aggiornati di share e ascolti di #twittamibeautiful (thanks to @AgoCannella) - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri: Imma Tataranni, Il Collegio 5, Quo Vado, Le Iene | Dati Auditel 27 ottobre 2020 - CorriereCitta : Ascolti Tv martedì 27 ottobre 2020: Le Iene, Il Collegio 5, Matrimonio a prima vista, Fuori dal coro, dati Auditel… -