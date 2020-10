Ascoli, sette positivi al coronavirus dopo la partita con la Reggiana (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’Ascoli, attraverso i propri canali ufficiali, ha dato notizia della positività al coronavirus di cinque giocatori e due componenti dello staff. Gli esiti arrivano dopo la partita giocata martedì scorso con la Reggiana, che è alle prese con un vero e proprio focolaio virale. Di seguito la nota del club bianconero. L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che sono risultati positivi al Covid-19 i tamponi naso-faringei di cinque calciatori e due componenti dello staff. I tesserati sono in isolamento fiduciario presso le rispettive abitazioni come da protocollo medico sanitario. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’, attraverso i propri canali ufficiali, ha dato notizia dellatà aldi cinque giocatori e due componenti dello staff. Gli esiti arrivanolagiocata martedì scorso con la, che è alle prese con un vero e proprio focolaio virale. Di seguito la nota del club bianconero. L’Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che sono risultatial Covid-19 i tamponi naso-faringei di cinque calciatori e due componenti dello staff. I tesserati sono in isolamento fiduciario presso le rispettive abitazioni come da protocollo medico sanitario. L'articolo ilNapolista.

