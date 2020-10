Arriva il tessuto anti Covid sviluppato da Technow: il grafene abbatte la carica virale del 99% (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Con il grafene i tessuti ora possono essere anti Covid. Technow, azienda svizzera con cuore italiano specializzata nello sviluppo di soluzioni innovative in campo tessile, ha ottenuto la certificazione antivirale con particolare focus sul Covid-19 (SARS – CoV2). Il tessuto, sviluppato grazie all’estrusione del grafene applicato direttamente nella fase di produzione del filo, dimostra l’azione … Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Con ili tessuti ora possono essere, azienda svizzera con cuore italiano specializzata nello sviluppo di soluzioni innovative in campo tessile, ha ottenuto la certificazionecon particolare focus sul-19 (SARS – CoV2). Ilgrazie all’estrusione delapplicato direttamente nella fase di produzione del filo, dimostra l’azione … Impronta Unika.

ImprontaUnika : Arriva il tessuto anti Covid sviluppato da Technow: il grafene abbatte la carica virale del 99% - SaP011 : RT @GiorgiaMeloni: Le priorità di PD e M5S per combattere l’epidemia e aiutare il tessuto produttivo: arriva in discussione in aula al Parl… - piero636 : RT @GiorgiaMeloni: Le priorità di PD e M5S per combattere l’epidemia e aiutare il tessuto produttivo: arriva in discussione in aula al Parl… - StudioOCCons : RT @GiorgiaMeloni: Le priorità di PD e M5S per combattere l’epidemia e aiutare il tessuto produttivo: arriva in discussione in aula al Parl… - Fabio44247293 : RT @GiorgiaMeloni: Le priorità di PD e M5S per combattere l’epidemia e aiutare il tessuto produttivo: arriva in discussione in aula al Parl… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva tessuto Arriva il tessuto anti Covid sviluppato da Technow: il grafene abbatte la carica virale del 99% Impronta Unika Arriva il tessuto anti Covid sviluppato da Technow: il grafene abbatte la carica virale del 99%

Il tessuto, sviluppato grazie all’estrusione del grafene applicato direttamente nella fase di produzione del filo, dimostra l’azione antivirale di questo materiale: elimina il virus depositato sul ...

Tesser torna al ’Del Duca’

Tesser guidò il Picchio nella stagione 20062007 nell’ultimo ... L’inizio non brillante dei bianconeri portò al suo esonero con il conseguente arrivo di Sonetti. Ma anche l’avvicendamento in panchina ...

Il tessuto, sviluppato grazie all’estrusione del grafene applicato direttamente nella fase di produzione del filo, dimostra l’azione antivirale di questo materiale: elimina il virus depositato sul ...Tesser guidò il Picchio nella stagione 20062007 nell’ultimo ... L’inizio non brillante dei bianconeri portò al suo esonero con il conseguente arrivo di Sonetti. Ma anche l’avvicendamento in panchina ...