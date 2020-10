Arresti sul litorale per frode, così truffavano le società finanziare: coinvolto dipendente del Ministero della Giustizia (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Emergono ulteriori particolari circa l’operazione che ha portato all’arresto stamani di 13 persone tra Latina, Frosinone, Formia (LT), Fondi (LT) e Nettuno (RM). Tredici le persone destinatarie dell’ordinanza di custodia cautelare (6 in carcere e 7 agli Arresti domiciliari) per accuse che vanno dai reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata, falsa attestazione della presenza in servizio del pubblico impiegato, contraffazione di pubblici sigilli (art. 468 c.p.), sostituzione di persone (art. 494 c.p.), esercizio abusivo dell’attività finanziaria (art.140 bis co. 2 d.lgs. 385/93), rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.), abuso d’ufficio (art.323 c.p.), favoreggiamento (art. 378 c.p.) e corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Emergono ulteriori particolari circa l’operazione che ha portato all’arresto stamani di 13 persone tra Latina, Frosinone, Formia (LT), Fondi (LT) e Nettuno (RM). Tredici le persone destinatarie dell’ordinanza di custodia cautelare (6 in carcere e 7 aglidomiciliari) per accuse che vanno dai reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata, falsa attestazionepresenza in servizio del pubblico impiegato, contraffazione di pubblici sigilli (art. 468 c.p.), sostituzione di persone (art. 494 c.p.), esercizio abusivo dell’attività finanziaria (art.140 bis co. 2 d.lgs. 385/93), rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.), abuso d’ufficio (art.323 c.p.), favoreggiamento (art. 378 c.p.) e corruzione per l’eserciziofunzione (art. 318 ...

