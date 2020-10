Apre un nuovo Ten Restaurant a Milano in zona Porta Nuova: prende il posto dell'ex locale di Del Piero (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dopo l'apertura dello scorso febbraio in Via Tito Livio 4, mercoledì 28 ottobre ha aperto un nuovo Ten Restaurant in Viale Monte Grappa 10, Milano . Il locale prende il posto dell'ex N10 di Alessandro ... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dopo l'aperturao scorso febbraio in Via Tito Livio 4, mercoledì 28 ottobre ha aperto unTenin Viale Monte Grappa 10,. Ilil'ex N10 di Alessandro ...

SalvatoreMirag7 : Domani, con 9 anni di ritardo, apre il nuovo aeroporto di Berlino. Però nella realtà non serve quasi a nessuno. A c… - IzzoEdo : RT @LaStampa: L’inagurazione il 29 ottobre, vi lavorano 89 persone. - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Sotto il nuovo viadotto di San Giorgio Amazon apre il nuovo centro di distribuzione per il nord ovest (di R. Bobbio) https:… - FarodiRoma : Sotto il nuovo viadotto di San Giorgio Amazon apre il nuovo centro di distribuzione per il nord ovest (di R. Bobbio) - LaStampa : L’inagurazione il 29 ottobre, vi lavorano 89 persone. -

Ultime Notizie dalla rete : Apre nuovo Catena di ristoranti apre un nuovo locale a Livorno: 30 assunzioni Il Tirreno Europa ostaggio del virus. Francia e Germania verso nuovi lockdown

Record di contagi e di morti anche in Svizzera dove sono state registrate 8.616 nuove infezioni nelle ultime 24 ore e 24 morti e in Iran con 415 decessi e 6.824 nuovi contagi. In Germania i nuovi casi ...

Coronavirus, inaugurato nuovo punto tamponi in Fiera per alleggerire la pressione su ospedali

Il dipartimento di Prevenzione, in collaborazione con il distretto sanitario di Udine, utilizzerà gli spazi del padiglione dei congressi di Udine e Gorizia Fiere, in via della vecchia filatura a Torre ...

Record di contagi e di morti anche in Svizzera dove sono state registrate 8.616 nuove infezioni nelle ultime 24 ore e 24 morti e in Iran con 415 decessi e 6.824 nuovi contagi. In Germania i nuovi casi ...Il dipartimento di Prevenzione, in collaborazione con il distretto sanitario di Udine, utilizzerà gli spazi del padiglione dei congressi di Udine e Gorizia Fiere, in via della vecchia filatura a Torre ...