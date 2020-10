APEX Legends | analisi trailer stagione 7

Leggi su hynerd

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) by Hynerd.it Oltre a contribuire all’entusiasmo generale, il nuovodiha portato molte nuove informazioni riguardo quella che sarà la7. Un’contribuirà a fare chiarezza e risolvere alcuni dubbi che potrebbero essere sorti alla visione. Alcune informazioni sono state già ampiamente discusse, come il nuovo personaggio Horizon e la nuova mappa Olympus. La data di lancio è fissata al 4 Novembre e la modalità classificata si dividerà in due divisioni: una ad Olympus ed una a … su: