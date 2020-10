Antonio Coppola confermato alla presidenza dell’Aci Campania

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il presidente dell’Aci Napoli,, è statoall’unanimità, presidente del Comitato regionale degli Automobile Club della, nonché rappresentante dellain seno al Consiglio generale dell’Aci. Vice presidente è stato eletto il presidente dell’Automobile Club di Avellino, Stefano Lombardi. Compito del Comitato Regionale è quello di stabilire rapporti proficui con la Regione e gli altri organismi regionali in materia di sicurezza ed educazione stradale, mobilità, trasporto pubblico locale, turismo e sport automobilistico, tenuto conto che, nella sola, circolano 4.642.474 veicoli, pari ad un densità di 80 veicoli ogni 100 abitanti (in Italia è di 87 su ...

