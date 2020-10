Anticipazioni Un Posto al Sole, Puntate 2-6 Novembre 2020: Silvia e Michele Aggrediti! (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Anticipazioni Un Posto al Sole Trama Puntate da lunedì 2 a venerdì 6 Novembre 2020: Silvia e Michele aggrediti. Serena rincorre Filippo… Anticipazioni Un Posto al Sole: Silvia nasconde un segreto che potrebbe compromettere il suo equilibrio con Michele. Un colloquio di lavoro permette ad Alberto di fare un incontro molto gradito, mentre Marina e Fabrizio sono alle prese con problemi di liquidità. Serena tenta il tutto e per tutto per riconquistare Filippo! Puntualissime come sempre arrivano le nuove Anticipazioni Un Posto al Sole, pronte a catalizzare l’attenzione di noi fans sulla ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 28 ottobre 2020)UnalTramada lunedì 2 a venerdì 6aggrediti. Serena rincorre Filippo…Unalnasconde un segreto che potrebbe compromettere il suo equilibrio con. Un colloquio di lavoro permette ad Alberto di fare un incontro molto gradito, mentre Marina e Fabrizio sono alle prese con problemi di liquidità. Serena tenta il tutto e per tutto per riconquistare Filippo! Puntualissime come sempre arrivano le nuoveUnal, pronte a catalizzare l’attenzione di noi fans sulla ...

