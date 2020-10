Anticipazioni Il Segreto domenica 8 novembre 2020 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) domenica 8 novembre 2020 – L’indignazione di Francisca: Francisca si rende conto che tutti sono convinti della sua responsabilità nella morte di Isabel. Per questo si indigna al pensiero di essere considerata l’assassino della Marchesa ricordando a tutti che le due erano come sorelle. L'articolo News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni (Di mercoledì 28 ottobre 2020)– L’indignazione di Francisca: Francisca si rende conto che tutti sono convinti della sua responsabilità nella morte di Isabel. Per questo si indigna al pensiero di essere considerata l’assassino della Marchesa ricordando a tutti che le due erano come sorelle. L'articolo News Programmi Tv.

