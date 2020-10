Anne Hathaway e le streghe più «incantevoli» del cinema (Di mercoledì 28 ottobre 2020) «Tremate, tremate, le streghe son tornate!» Preparatevi a festeggiare la notte di Halloween 2020 con Anne Hathaway, Grande Strega Suprema. La 37enne star di Hollywood eredita il ruolo che fu di Anjelica Huston dieci anni prima, nel remake di un classico del genere fantasy. Diretto dal regista premio Oscar Robert Zemeckis, Le Streghe è il nuovo adattamento dall’omonimo racconto dell’amato Roald Dahl che vede tra gli sceneggiatori anche Guillermo del Toro (Il Labirinto del Fauno, La Forma dell’Acqua). Presentato all’ultima Festa del Cinema di Roma, il film del papà di Forrest Gump è disponibile in acquisto e noleggio in streaming su diverse piattaforme. Amazon Prime Video, Apple TV, YouTube, Google Play, TIMVISION, Chili, rakuten Tv, PlayStation Store, Microsoft Film & Tv. Ma anche a noleggio premium su Sky Primafila e Infinity. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 28 ottobre 2020) «Tremate, tremate, le streghe son tornate!» Preparatevi a festeggiare la notte di Halloween 2020 con Anne Hathaway, Grande Strega Suprema. La 37enne star di Hollywood eredita il ruolo che fu di Anjelica Huston dieci anni prima, nel remake di un classico del genere fantasy. Diretto dal regista premio Oscar Robert Zemeckis, Le Streghe è il nuovo adattamento dall’omonimo racconto dell’amato Roald Dahl che vede tra gli sceneggiatori anche Guillermo del Toro (Il Labirinto del Fauno, La Forma dell’Acqua). Presentato all’ultima Festa del Cinema di Roma, il film del papà di Forrest Gump è disponibile in acquisto e noleggio in streaming su diverse piattaforme. Amazon Prime Video, Apple TV, YouTube, Google Play, TIMVISION, Chili, rakuten Tv, PlayStation Store, Microsoft Film & Tv. Ma anche a noleggio premium su Sky Primafila e Infinity.

