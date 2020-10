Ancora scontri e proteste nelle piazze. Lamorgese: "Rischio tenuta sociale" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Bombe carta e cariche a Palermo, petardi a Bari e Genova. Tanti anche i flash mob e i cortei nei centri delle città Leggi su repubblica (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Bombe carta e cariche a Palermo, petardi a Bari e Genova. Tanti anche i flash mob e i cortei nei centri delle città

tg2rai : Corteo non autorizzato e scontri a #Roma. Ancora una protesta contro le misure anti-covid. Oggi diverse… - Corriere : Ancora scontri in piazza a Napoli: bombe carta contro la polizia - cronaca_news : Ancora scontri e proteste nelle piazze. Lamorgese: 'Rischio tenuta sociale' - TerlizziGerard3 : RT @tg2rai: Corteo non autorizzato e scontri a #Roma. Ancora una protesta contro le misure anti-covid. Oggi diverse #manifestazioni nella c… - CaldaroneCeres : RT @Corriere: Roma, ancora scontri di piazza: la polizia interviene con l’idrante -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora scontri Pandemia, ancora scontri in Italia RSI.ch Informazione Proteste contro il Dpcm, scontri fra manifestanti e polizia a Palermo

Ancora tensione dovuta al nuovo dpcm governativo per contenere il contagio da Covid-19. Gli scontri fra manifestanti e Polizia si sono registrati questo pomeriggio, a margine di una manifestazione dei ...

Ancora scontri e proteste nelle piazze. Lamorgese: "Rischio tenuta sociale"

E ancora sit-in e manifestazioni da Bolzano a Bologna, da L'Aquila a Pescara, da Roma fino a Prato o Torre del Greco. "Fateci lavorare" è il coro unanime di ristoratori, gestori di palestre e bar. In ...

Ancora tensione dovuta al nuovo dpcm governativo per contenere il contagio da Covid-19. Gli scontri fra manifestanti e Polizia si sono registrati questo pomeriggio, a margine di una manifestazione dei ...E ancora sit-in e manifestazioni da Bolzano a Bologna, da L'Aquila a Pescara, da Roma fino a Prato o Torre del Greco. "Fateci lavorare" è il coro unanime di ristoratori, gestori di palestre e bar. In ...