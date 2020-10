Ambiente | brevetto ENEA per recuperare materiali utili da pannelli fotovoltaici a fine vita

morrissey700 : @simone_dela Spero che questo brevetto non sia un disincentivo a preservare l'ambiente che ci circonda. Vedi centra… -

Ultime Notizie dalla rete : Ambiente brevetto

Controluce Notizia

Il progetto intende supportare i Ministeri dell'Ambiente tunisino e libanese per modificare le ... la proposta di 4 disegni di legge e il deposito di un brevetto. Diverse istituzioni e dipartimenti ...mentre nessun danno è prodotto per le persone presenti nell’ambiente. In base ai test di ricerca condotti all’Ospedale San Raffaele il filtro ideato e brevettato da Nanohub è in grado, in sospensione ...