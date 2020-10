Allarme dei pediatri | «Tamponi lenti»

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Paolo Biasci (presidente Finp): «Troppi giorni di attesa per le risposte. Famiglie in difficoltà. E rischio di contagi»

borghi_claudio : Strumentalizzare così i medici e i morti. Nessuna decenza. Nessuna dignità. Che vergogna. L'allarme dei medici os… - Agenzia_Ansa : #Covid, record di contagi, quasi 22 mila. Le vittime sono 221 #ANSA - Agenzia_Ansa : #Covid, allarme dei medici ospedalieri: 'Mancano 4mila medici per la terapia intensiva' #Anaao #ANSA - SaCe86 : Tamponi, l'allarme dei pediatri: «Tempi biblici nelle risposte, ecco cosa non funziona» - SaCe86 : Contagi record, quasi 22milaI morti 221, 174mila tamponi -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme dei

Brescia Oggi

Al «Papa Giovanni» gli accessi per sospetto Covid sono una decina al giorno. L’allarme è stato lanciato ieri da Guido Bertolini, coordinatore regionale Covid-19 dei pronto soccorso lombardi. «In ...Un giorno, quando tutto sarà finito, troveremo il tempo per discutere dell’irresponsabilità di chi ha ridicolizzato le regole per continuare a vivere sicuri, di chi sosteneva che il virus fosse scompa ...