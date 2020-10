ALLA 62ª “MONTERICE” ASSEGNATI 11 TITOLI DI CAMPIONATO

Leggi su tvio

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Giovanni Pellegrino (Aci Trapani): «La gara, per il tracciato, si conferma come una delle più selettive» A motori freddi, la 62a Monterice si conferma come una delle gare più selettive delitaliano velocità montagna. I risultati parlano chiaro. Nella cronoscalata che, lo scorso week-end ha regalato emozioni e spettacolo in diretta streaming ai tantissimi... L'articolo62ª “MONTERICE”11DIpuoi vederlo su: Tvio Trapani.