Alfonso Signorini | “Sono sordo | porto gli apparecchi acustici Ma questo i soliti leoni e leonesse da tastiera non lo sanno”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Mario, Dayane ti vorrebbe lì dentro”, aveva dettoa Mario Balotelli nel corso della sua ospitata al Grande Fratello Vip, per una sorpresa al fratello Enock. Il calciatore in tutta risposta si era reso protagonista di un vero e proprio scivolone con un commento volgare diretto alla Mello: “Mi vuole lì dentro poi dice ‘Basta, fa male’“. Dopo il polverone social erano arrivate le scuse del discusso attaccante e la presa di distanza, tardiva, del padrone di casa. Le polemiche per la frase sessista e machista hanno accompagnato anche la puntata successiva, suscitando la reazione indignata anche di una lettrice di Chi a cuiha risposto con una lettera provando a fare chiarezza. Il direttore del settimanale edito da Mondadori è stato accusato di aver riso sul ...