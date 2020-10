Alessia Marcuzzi salta di nuovo Le Iene: "Sono positiva al test pungidito per il Covid" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Alessia Marcuzzi, positiva al test pungidito per Covid, salta un’altra puntata de “Le Iene”. Per la presentatrice si tratta del secondo stop nel giro di poche settimane, nonostante il test antigenico fatto subito dopo il pungidito abbia dato esito negativo. Qualche settimana fa, la Marcuzzi era risultata positiva a un tampone rapido. Poi l’esito negativo che le aveva consentito di tornare in studio.Le parole della Marcuzzi su Instagram: “Purtroppo non sarò a Le Iene questa sera. Come sempre, appena arrivata agli studi di Cologno Monzese ho effettuato il test rapido tramite ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020)alperun’altra puntata de “Le”. Per la presentatrice si tratta del secondo stop nel giro di poche settimane, nonostante ilantigenico fatto subito dopo ilabbia dato esito negativo. Qualche settimana fa, laera risultataa un tampone rapido. Poi l’esito negativo che le aveva consentito di tornare in studio.Le parole dellasu Instagram: “Purtroppo non sarò a Lequesta sera. Come sempre, appena arrivata agli studi di Cologno Monzese ho effettuato ilrapido tramite ...

