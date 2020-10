Alessia Marcuzzi di nuovo positiva – Il test antigenico è negativo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Alessia Marcuzzi non potrà essere presente a Le Iene: la conduttrice aveva sperato di poter rientrare al lavoro in questi giorni, ma non sarà così. Lo ha comunicato lei stessa tramite social, rivelando di essere stata trovata positiva a un test rapido per il Covid-19. Alessia Marcuzzi ha voluto sottolineare anche una notizia più promettente: il test antigenico a tampone è risultato negativo. Non si esclude quindi che possa davvero ritornare sul piccolo schermo entro breve. Alessia Marcuzzi di nuovo positiva? Alessia Marcuzzi era a un passo dall’ingresso dello studio Mediaset quando ha ricevuto un ... Leggi su giornal (Di mercoledì 28 ottobre 2020)non potrà essere presente a Le Iene: la conduttrice aveva sperato di poter rientrare al lavoro in questi giorni, ma non sarà così. Lo ha comunicato lei stessa tramite social, rivelando di essere stata trovataa unrapido per il Covid-19.ha voluto sottolineare anche una notizia più promettente: ila tampone è risultato. Non si esclude quindi che possa davvero ritornare sul piccolo schermo entro breve.diera a un passo dall’ingresso dello studio Mediaset quando ha ricevuto un ...

