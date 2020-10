Alessia Marcuzzi assente (di nuovo) a Le Iene a causa del Covid-19 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Alessia Marcuzzi è stata di nuovo trovata positiva al test rapido col pungidito che rivela la presenza degli anticorpi del Covid-19 nel proprio sangue. Per questo motivo, seguendo la prassi aziendale, è stata allontana e riportata a casa sua. Dopo essere risultata positiva al test col pungidito, Alessia Marcuzzi è stata sottoposta anche al test antigenico tramite tampone e questo, per sua fortuna, ha dato esito negativo. Questo tipo di tampone istantaneo, a differenza di quello ufficiale fatto dalla ASL, non ricerca il genoma virale, ma la presenza di proteine di superficie del virus. Per questo motivo l’esito è pronto dopo circa un quarto d’ora. La conduttrice de Le Iene tuttavia è risultata negativa al tampone antigenico, ... Leggi su biccy (Di mercoledì 28 ottobre 2020)è stata ditrovata positiva al test rapido col pungidito che rivela la presenza degli anticorpi del-19 nel proprio sangue. Per questo motivo, seguendo la prassi aziendale, è stata allontana e riportata a casa sua. Dopo essere risultata positiva al test col pungidito,è stata sottoposta anche al test antigenico tramite tampone e questo, per sua fortuna, ha dato esito negativo. Questo tipo di tampone istantaneo, a differenza di quello ufficiale fatto dalla ASL, non ricerca il genoma virale, ma la presenza di proteine di superficie del virus. Per questo motivo l’esito è pronto dopo circa un quarto d’ora. La conduttrice de Letuttavia è risultata negativa al tampone antigenico, ...

