"Alcuni giornali e certi direttori". Vergogne in prima pagina, Crosetto sbrocca: ce l'ha forse con Travaglio? (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Secondo voi, con chi ce l'ha Guido Crosetto? Lo sfogo del "gigante" di Fratelli d'Italia piove su Twitter. Si parla di coronavirus, delle polemiche sulla gestione dell'emergenza e soprattutto si parla dei quotidiani. "Ci sono Alcuni giornali ed i loro direttori in prima persona che non hanno paura né timore reverenziale nell'attaccare frontalmente, facendo rilevare le mancanze, sulla gestione Covid, sull'economia, sul rapporto con l'Ue, sulla politica estera, ogni giorno... l'opposizione", conclude Crosetto. Già, un fatto strano, peculiare: sparare contro l'opposizione per le colpe del governo. E qui si ritorna alla domanda iniziale: secondo voi con chi ce l'ha? Ipotizziamo: Marco Travaglio e Il Fatto Quotidiano? Chissà... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Secondo voi, con chi ce l'ha Guido? Lo sfogo del "gigante" di Fratelli d'Italia piove su Twitter. Si parla di coronavirus, delle polemiche sulla gestione dell'emergenza e soprattutto si parla dei quotidiani. "Ci sonoed i loroinpersona che non hanno paura né timore reverenziale nell'attaccare frontalmente, facendo rilevare le mancanze, sulla gestione Covid, sull'economia, sul rapporto con l'Ue, sulla politica estera, ogni giorno... l'opposizione", conclude. Già, un fatto strano, peculiare: sparare contro l'opposizione per le colpe del governo. E qui si ritorna alla domanda iniziale: secondo voi con chi ce l'ha? Ipotizziamo: Marcoe Il Fatto Quotidiano? Chissà...

emenietti : alcuni giornali una settimana fa: allarme movida, diffonde il virus! ?? gli stessi giornali oggi: povera movida, che malinconia ?? - AlbertoBagnai : Altro genio che legge i “giornali” (perché in alcuni casi le virgolette sono d’obbligo)… - Nico28381186 : RT @GuidoCrosetto: Ci sono alcuni giornali ed i loro direttori in prima persona che non hanno paura nè timore reverenziale nell’attaccare f… - Alex_NoEuro : RT @GuidoCrosetto: Ci sono alcuni giornali ed i loro direttori in prima persona che non hanno paura nè timore reverenziale nell’attaccare f… - silviajuve71 : RT @GuidoCrosetto: Ci sono alcuni giornali ed i loro direttori in prima persona che non hanno paura nè timore reverenziale nell’attaccare f… -

Ultime Notizie dalla rete : Alcuni giornali Copie pirata di giornali su Telegram, un uomo nei guai dopo la denuncia di Ses Giornale di Sicilia Guido Crosetto all'attacco: "Alcuni giornali e direttori sulla gestione del Covid attaccano ogni giorno... l'opposizione"

Secondo voi, con chi ce l'ha Guido Crosetto ? Lo sfogo del "gigante" di Fratelli d'Italia piove su Twitter. Si parla di ...

Unitre Barga, niente conferenze e attività in presenza

Cari amici, Scrivo queste poche righe che non avrei voluto scrivere... Abbiamo sperato fino alla scorsa settimana di poter riprendere la nostra attività ...

Secondo voi, con chi ce l'ha Guido Crosetto ? Lo sfogo del "gigante" di Fratelli d'Italia piove su Twitter. Si parla di ...Cari amici, Scrivo queste poche righe che non avrei voluto scrivere... Abbiamo sperato fino alla scorsa settimana di poter riprendere la nostra attività ...