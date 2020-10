Albergatori di Salerno | “Spostiamo a Pasqua Luci d’Artista”

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Tenere la prossima edizione did’Artista nei mesi di marzo e aprile 2021 ma assolutamente non cancellare l’evento che più di ogni altro ha avuto un impatto economico sulla città e sul Pil del comune capoluogo oltre che nell’accrescimento della notorietà internazionale di. E’ quanto chiedono i titolari delle otto strutture alberghiere della città. Hotel Bruman, Albergo Fiorenza, Grand Hotel, Lloyds Baia Hotel, Mediterranea Hotel, Hotel Montestella, Hotel Plaza e Hotel centro congressi Polo nautico hanno firmato una lettera in maniera congiunta al sindaco di, al presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca e al presidente della Camera di Commercio, Andrea Prete. ...

Ultime Notizie dalla rete : Albergatori Salerno

anteprima24.it

StampaIl boom di contagi di oggi in Campania, gli ospedali pieni con il relativo personale sanitario sotto organico e allo stremo hanno portato il governatore ad annunciare il lockdown. La notizia non ...De Luca annuncia il lockdown in Campania ma, consapevole delle proteste degli ultimi giorni, parla anche di un piano di ...