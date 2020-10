Al via raccolta fondi per 'regalare' bellezza a donne con cancro (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma, 28 ott. (Adnkronos Salute) - Laboratori di bellezza gratuiti per donne in trattamento oncologico. Torna, quest'anno in versione web, 'Beauty Gives Back', l'evento di raccolta fondi a favore de 'La forza e il sorriso Onlus', che dal 2017 al 2019, ha animato diverse location della città di Milano in occasione del mese rosa della prevenzione. La nuova iniziativa 'Beauty Gives Back Digital Edition', aprirà le sue porte virtuali lunedì 9 novembre e, tramite una piattaforma online, consentirà a tutti coloro che desiderano dare il proprio contributo alla Onlus di fare una donazione e ricevere prestigiosi omaggi beauty direttamente a casa. "L'ultima edizione fisica di Beauty Gives Back - commenta Anna Segatti, presidente de 'La forza e il sorriso Onlus' - ha visto la partecipazione di 1.300 ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma, 28 ott. (Adnkronos Salute) - Laboratori digratuiti perin trattamento oncologico. Torna, quest'anno in versione web, 'Beauty Gives Back', l'evento dia favore de 'La forza e il sorriso Onlus', che dal 2017 al 2019, ha animato diverse location della città di Milano in occasione del mese rosa della prevenzione. La nuova iniziativa 'Beauty Gives Back Digital Edition', aprirà le sue porte virtuali lunedì 9 novembre e, tramite una piattaforma online, consentirà a tutti coloro che desiderano dare il proprio contributo alla Onlus di fare una donazione e ricevere prestigiosi omaggi beauty direttamente a casa. "L'ultima edizione fisica di Beauty Gives Back - commenta Anna Segatti, presidente de 'La forza e il sorriso Onlus' - ha visto la partecipazione di 1.300 ...

