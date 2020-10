Al San Pio processati 191 tamponi: sono 35 i nuovi positivi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Trentacinque nuovi casi di positività al Covid-19 accertati all’ospedale San Pio di Benevento. E’ quanto fanno sapere dal nosocomio del capoluogo, dove nelle ultime ventiquattro ore sono stati processati 191 tamponi. Quarantotto di questi hanno dato esito positivo, ma tredici si riferiscono a casi di positività già accertata. Dei 35 nuovi positivi sono 31 quelli rispondenti a cittadini della provincia di Benevento, mentre 4 a soggetti residenti fuori provincia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Trentacinquecasi dità al Covid-19 accertati all’ospedale San Pio di Benevento. E’ quanto fanno sapere dal nosocomio del capoluogo, dove nelle ultime ventiquattro orestati191. Quarantotto di questi hanno dato esito positivo, ma tredici si riferiscono a casi dità già accertata. Dei 3531 quelli rispondenti a cittadini della provincia di Benevento, mentre 4 a soggetti residenti fuori provincia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

De Lucia: ‘San Pio ormai saturo. Si rischia di non poter usufruire di pratiche ospedaliere’

“Ho firmato con convinzione questo appello – dichiara la senatrice Danila De Lucia – anche alla luce di quanto sta accadendo al “San Pio”. Il nostro nosocomio è ormai saturo e si rischia seriamente di ...

