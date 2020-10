Aifa firma appello su network europeo Agenzie nazionali contro epidemie (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – La pandemia ha mostrato la debolezza dei sistemi sanitari nazionali europei. E' tempo che l'Unione europea si impegni a proteggere i suoi cittadini, fissando nuovi e più ambiziosi standard in termini di protezione, salute e sicurezza sociale. Un obiettivo che può essere raggiunto realizzando Piani sanitari nazionali che includano le Agenzie nazionali di riferimento per le malattie infettive potenzialmente epidemiche, strettamente connesse in un network europeo. E' l'appello lanciato alle Istituzioni europee, attraverso la prestigiosa rivista Nature, da 15 ricercatori di istituzioni sanitarie, Agenzie governative, università e organizzazioni non governative in Italia, Francia, Usa, Germania, Portogallo e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – La pandemia ha mostrato la debolezza dei sistemi sanitarieuropei. E' tempo che l'Unione europea si impegni a proteggere i suoi cittadini, fissando nuovi e più ambiziosi standard in termini di protezione, salute e sicurezza sociale. Un obiettivo che può essere raggiunto realizzando Piani sanitariche includano ledi riferimento per le malattie infettive potenzialmente epidemiche, strettamente connesse in un. E' l'lanciato alle Istituzioni europee, attraverso la prestigiosa rivista Nature, da 15 ricercatori di istituzioni sanitarie,governative, università e organizzazioni non governative in Italia, Francia, Usa, Germania, Portogallo e ...

Tra gli italiani, le firme del direttore generale dell’Aifa, Nicola Magrini, del direttore scientifico dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”, Giuseppe Ippolito, e del ...

Covid. Appello su ‘Nature’ alla Ue per costituzione network europeo per la gestione della pandemia

Il documento firmato da 15 ricercatori di istituzioni sanitarie ... Tra gli italiani, le firme del Direttore Generale dell’AIFA, Nicola Magrini, del direttore scientifico dell’Istituto Nazionale ...

Tra gli italiani, le firme del direttore generale dell'Aifa, Nicola Magrini, del direttore scientifico dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani", Giuseppe Ippolito, e del ...